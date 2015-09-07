ننشر مشروع قانون التعليم الجديد بعد عرضه على المجلس الأعلى

ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون التعليم الجديد والذى تم عرضه على المجلس الأعلى التعليم قبل الجامعى فى اجتماع عقد مساء أمس الأول السبت وطالب أعضاء المجلس عرضه على لجنة قانونية لمراجعة صياغته.

وكان من المواد التى تضمنها القانون الجديد تخصيص إعانة لطلاب مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية من الراتب الأساسى بنسبة 100% لمعلم الصف الأول الابتدائى و75% لمعلم الصف الثانى و50% لمعلم الصفوف الرابع والخامس والسادس ورياض الأطفال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية معيار اختيار معلمى المرحلة الابتدائية وخاصة مدرسى الصف الأول الابتدائى.



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