النيابة تستدعى مقدم البلاغ ضد حمدى الفخرانى فى قضية الرشوة

تعليقات (4)
2
ليس كل ما يلمع ذهب .
بواسطة: sayedبتاريخ: الإثنين، 07 سبتمبر 2015 12:43 م
عندما يظهر الوجه الاسود لا تحدثنى عن القناع الابيض .
3
حامي حمي الوطن والشرف طلع حرامي
بواسطة: رحالبتاريخ: الإثنين، 07 سبتمبر 2015 12:50 م
انت كنت قدوة لبعض الناس في الشرف والنزاهة سقطت من نظر الناس حسبي الله في كل فاسد في هذا البلد
4
المنيا محافظة رعاية الفساد والتستر عليه.
بواسطة: يحيي عبد الوهاب قاسمبتاريخ: الإثنين، 07 سبتمبر 2015 01:00 م
المنيا أكبر محافظة لايتم فيها تطبيق قرارات الازالة الصادرة من وزارة الري ضدمافيا الاراضي المنهوبةمن لصوص ومجرمين ومرشحين للبرلمان تطاولوا علي هيبة الدولة وتعدوا علي املاكها بمدينة ابو قرقاص وهذه القرارات هي رقم 1246 و1247 و1249 لسنه 2014 . وبعلم ومباركة وحماية المحافظة والمحليات
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1
بلاغ لمن يهمه محاربة الفساد وصلاح حال البلاد (إن وجد )
بواسطة: يحيي عبد الوهاب قاسمبتاريخ: الإثنين، 07 سبتمبر 2015 12:42 م
المنيا أكبر محافظة لايتم فيها تطبيق قرارات الازالة الصادرة من وزارة الري ضدمافيا الاراضي المنهوبةمن لصوص ومجرمين ومرشحين للبرلمان تطاولوا علي هيبة الدولة وتعدوا علي املاكها بمدينة ابو قرقاص بمحافظة المنيا وهذه القرارات هي رقم 1246 و1247 و1249 لسنه 2014 . وبعلم ومباركة وحماية المحافظة والمحليات