أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة تستدعى مقدم البلاغ ضد حمدى الفخرانى فى قضية الرشوة

Google+ Print
النيابة تستدعى مقدم البلاغ ضد حمدى الفخرانى فى قضية الرشوة النيابة تستدعى مقدم البلاغ ضد حمدى الفخرانى فى قضية الرشوة

كتب ــ كريم صبحى

تعليقات (4)

1

بلاغ لمن يهمه محاربة الفساد وصلاح حال البلاد (إن وجد )

بواسطة: يحيي عبد الوهاب قاسم

بتاريخ: الإثنين، 07 سبتمبر 2015 12:42 م

المنيا أكبر محافظة لايتم فيها تطبيق قرارات الازالة الصادرة من وزارة الري ضدمافيا الاراضي المنهوبةمن لصوص ومجرمين ومرشحين للبرلمان تطاولوا علي هيبة الدولة وتعدوا علي املاكها بمدينة ابو قرقاص بمحافظة المنيا وهذه القرارات هي رقم 1246 و1247 و1249 لسنه 2014 . وبعلم ومباركة وحماية المحافظة والمحليات

2

ليس كل ما يلمع ذهب .

بواسطة: sayed

بتاريخ: الإثنين، 07 سبتمبر 2015 12:43 م

عندما يظهر الوجه الاسود لا تحدثنى عن القناع الابيض .

3

حامي حمي الوطن والشرف طلع حرامي

بواسطة: رحال

بتاريخ: الإثنين، 07 سبتمبر 2015 12:50 م

انت كنت قدوة لبعض الناس في الشرف والنزاهة سقطت من نظر الناس حسبي الله في كل فاسد في هذا البلد

4

المنيا محافظة رعاية الفساد والتستر عليه.

بواسطة: يحيي عبد الوهاب قاسم

بتاريخ: الإثنين، 07 سبتمبر 2015 01:00 م

المنيا أكبر محافظة لايتم فيها تطبيق قرارات الازالة الصادرة من وزارة الري ضدمافيا الاراضي المنهوبةمن لصوص ومجرمين ومرشحين للبرلمان تطاولوا علي هيبة الدولة وتعدوا علي املاكها بمدينة ابو قرقاص وهذه القرارات هي رقم 1246 و1247 و1249 لسنه 2014 . وبعلم ومباركة وحماية المحافظة والمحليات

لا يوجد المزيد من البيانات.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365