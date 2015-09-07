بالأسماء.. مرشحو حزب المصريين الأحرار على مقاعد الفردى بالبرلمان

ينشر "اليوم السابع" أسماء مرشحى حزب المصريين الأحرار، لانتخابات مجلس النواب 2015، على مقاعد الفردى، والتى جاءت كالتالى:

دياب عبد الله طه عبدون أسوان

>عمرو عبد العظيم محمد ربيع عبد الجواد أسوان

> حسن سيد خليل محمد أسوان

>محمد عبد الرضى حامد جمعة أسوان

>أحمد سر الختم سيد محمد أسوان

>أحمد سعد الدين أحمد محمد أسوان

>شريف محمد عبد العزيز حبيب الإسكندرية

>إبراهيم عبد الوهاب محيى الدين أبو أحمد الإسكندرية

>محمد عبد الوارث محمد جاد الإسكندرية

>هانى إبراهيم تادرس جرجس الإسماعيلية

>أحمد محمود سليمان سليمان الإسماعيلية

>سالم على سالم سليمان الإسماعيلية

>محمد غنام أحمد عمر الإسماعيلية

>عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن حسن الأقصر

>محمد بهجت أحمد محمد أحمد الصن الأقصر

>وائل زكريا محمد الأمير إبراهيم الأقصر

>خالد عبد المنعم فراج عبد الرحيم مجاهد الأقصر

>محمود محمد إبراهيم أبو زيد الأقصر

>محمد محمود يسين أبو السعود الأقصر

>حافظ محمد لطفى مصطفى عبد الله البحر الأحمر

>محمد امين محمد مقيشط البحر الأحمر

>حماده محمد عبد الله محمد غلاب البحر الأحمر

>مجدى محمد طلعت أحمد إبراهيم عطيه البحيرة

>صلاح عبد القادر عبد السلام البنا البحيرة

>محمد الدامى عبد العزيز الدامى البحيرة

>محمد هانى رياض شعبان حسن عامر البحيرة

>عادل محمود الشريف قريطم البحيرة

>على عبد الواحد قطب عتمان البحيرة

>أحمد سليمان أحمد عبد الله خليل البحيرة

>إبراهيم رفعت رضوان حسين الجيزة

>ايمن أحمد حسين أبو العلا الجيزة

>بدر محروس محمد سليمان شعراوى الجيزة

>مصطفى امام حسين هيبه الجيزة

>فارس فرجانى بدوى خالد أبو الدهب الجيزة

>أحمد ربيع عبد الجواد أحمد وهيب الجيزة

>محمد زكى مصطفى بدر الجيزة

>محمد أبو حامد شديد شاهين الجيزة

>محمود عزت حسن العلايلى الجيزة

>هيثم عيد مصطفى مصطفى درويش الجيزة

>خالد إبراهيم محمد لطيف الجيزة

>أحمد عيد حلمى غنيمى الجيزة

>مفيد ثابت يسى اقلاديوس الجيزة

>رجب معوض محمد أحمد حجازى الجيزة

>السيد مصطفى محمود يوسف الجيزة

>عاصم على عبد الحليم الجمل الجيزة

>عمرو سمير عبد السميع الديب الجيزة

>علاء السعيد إبراهيم عابد الجيزة

>إيهاب شكرى على محمد عويس الجيزة

>أحمد أحمد يوسف عبد الدايم الجيزة

>إيناس إبراهيم عبد الحليم متولى الدقهلية

>أحمد حسن خالد حماد الدقهلية

>إيمان إسكندر جرجس إسكندر الدقهلية

>محمود محمود أحمد يونس الدقهلية

>محمد نجيب خالد على محمد نور الدين الدقهلية

>حسين عوض سيد أحمد صقر الدقهلية

>محمد محمد محمد عوف الدقهلية

>عبد الرازق محمد أحمد مصطفى الدقهلية

>محمد محمد أبو المجد حرك الدقهلية

>سامح السيد عبد الفتاح عبد الرازق الدقهلية

>نصحى على حسن على الدقهلية

>محمد أحمد محمد صالح الدقهلية

>خالد محمد أحمد شلبى الدقهلية

>هلال نصر الدين السعيد السيد الدقهلية

>جمال عبيد محمد أحمد السويس

>عماد خاطر وسيلى جورجى السويس

>عمرو محمد عبد الحميد التونسى الشرقية

>ثروت محمد فكرى فؤاد سويلم الشرقية

>صلاح رشاد أحمد محمد عبد الحق الشرقية

>السيد سعد عبد الحميد نحلة الشرقية

>صبرى زكى صالح طنطاوى الشرقية

>سيف محمد رشاد سلامه الشرقية

>محمد عبد الحليم محمد فهمى إسماعيل الشرقية

>أحمد محيى الدين رفعت أحمد حسن ربيع الشرقية

>عاصم محمد السيد عليوة الشرقية

>محمود حمودة محمود الخرويلى الغربية

>مصطفى محمد عبد العظيم أحمد الغربية

>حامد جلال حامد جهجة الغربية

>محمد السعيد سعد الشاذلى محمد الشاذلى الغربية

>محمد سلامه توفيق أبو زيد الجوهرى الغربية

>جبر حسن سامى عبد المجيد العشرى الغربية

>أحمد عبد ربه البرعى إبراهيم الغربية

>ايهاب يوسف فؤاد توفيق الهرميل الغربية

>عبد المنعم إبراهيم إبراهيم شهاب الغربية

>هاشم محمد محمود عامر راضى الغربية

>على أحمد على الصاوى الفيوم

>عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح أحمد المليجى الفيوم

>عادل محمود عثمان مخلوف الفيوم

>محمد محمد حسن غيث عبد القادر الفيوم

>سمير فرنسيس نقولا بسكروس القاهرة

>امام محمد حسنين متولى الدويك القاهرة

>عادل عبده مصطفى إبراهيم القاهرة

>عاطف عبده على يوسف القاهرة

>مصطفى أحمد قرشى أحمد القاهرة

>ماجد طلعت رمزى جرجس القاهرة

>محمد رشاد محمد علام القاهرة

>شريف فيض الوردانى محمد القاهرة

>عمر محمد عمر محمد رحيم القاهرة

>مجدى محمود محمد إبراهيم القاهرة

>أحمد على إبراهيم محمود القاهرة

>عاطف محمد بيومى مخاليف القاهرة

>عماد بشرى بشاى عطية القاهرة

>نجم أحمد على أحمد نجم القاهرة

>زكريا كمال عبد العزيز ناصف القاهرة

>طارق محمد عبد الحميد رضوان القاهرة

>عبد المنعم عبد الفتاح محمد بخيت القاهرة

>باسم أحمد محمد إبراهيم كليلة القاهرة

>طلعت أحمد نبوى القواس القاهرة

>هانى فؤاد يوسف باسيلى القاهرة

>وليد محمد أبو سريع عبد العزيز حسنين القاهرة

>ايمن طه خليل محمد القاهرة

>أحمد كارم محمد غريب القاهرة

>حشمت سيد فهمى مصطفى القاهرة

>أحمد محمد على عبد الموجود القاهرة

>ايهاب عاطف راغب إسكندر القاهرة

>محمد سعيد سليمان الكومى القاهرة

>أحمد فتحى محمد عبد الحميد القاهرة

>حسين محمد حلمى محمد توفيق السعيد القاهرة

>سيف الله مصطفى حسين عبد الواحد القاهرة

>إسلام سامى محمد محمود الغزولى القاهرة

>ثروت بخيت عيسى تعلب القاهرة

>محمود أبو السعود مرسى ريش القاهرة

>منى جاب الله عبد الله غالى القاهرة

>فتحى امين عبد الحميد خليل القاهرة

>مصطفى كامل السيد عبد المعطى القاهرة

>عاطف حسن أحمد يوسف النمكى القليوبية

>مصطفى محمد باز مصطفى القليوبية

>مصطفى عبد الحميد محمود مصطفى فرج القليوبية

>عصام عبد الله السيد عبد الله القليوبية

>محمد صدقى محمد أحمد هيكل القليوبية

>نصر عبد الغنى همام على الدين القليوبية

>محمد طنطاوى محمد البربرى القليوبية

>منصور محمد على قدح القليوبية

>سيد راغب حسانين نوار القليوبية

>صابر حسن أحمد أبو يوسف المنوفية

>ماجد امير عبد المقصود أبو الخير المنوفية

>فيصل ربيع أبو العز عمران المنوفية

>محمود رمزى عبد الحميد حجازى المنوفية

>سامى محمد حسن المشد المنوفية

>حازم محمود حسن شعير المنوفية

>على حماد محمود حماد المنوفية

>محمد عطيه بسيونى العيسوى المنوفية

>أحمد رفعت محمد سعيد المنوفية

>على مبروك على المسيدى المنوفية

>اشرف جمال شحاته مرسى المنيا

>جون بشرى تادرس بانوب المنيا

>السيد مجدى معتمد محمد سعداوى المنيا

>حسن أحمد محمد حسن المنيا

>محمود حسن محمود عبد الحميد المنيا

>عمرو أحمد عبد الحكيم عبد الحميد المنيا

>توحيد تامر على محمد موسى المنيا

>راجى فؤاد راجى جرجس المنيا

>ربيع نصر حسن عبد الله المنيا

>محمد مصطفى النحاس عبد الحميد البركاوى المنيا

>الحسينى أحمد محمد أحمد عثمان المنيا

>عبد الوهاب مكرم عبد اللطيف حسن المنيا

>شريف نادى موسى دياب المنيا

>هشام حسن محمود الحميلى بنى سويف

>بيومى أحمد بيومى المصرى بورسعيد

>مجدى حسن عيد عمار بورسعيد

>خالد عبد الله فريج موسى جنوب سيناء

>سالم أحمد زيدان مدخل جنوب سيناء

>صلاح فرج بريك عوده جنوب سيناء

>محمد محمود محمد عبد الله دمياط

>عمران محمد السيد مجاهد دمياط

>أنور محمد رفعت محمد البسيونى حجازيه دمياط

>السلال على أحمد عبد العال سوهاج

>علاء الدين حسن مازن عبد الله سوهاج

>مصطفى سيد محمد سالم سوهاج

>اكرم فتحى دسوقى محمد سوهاج

>رأفت محمد محمود أحمد أبو الخير سوهاج

>هاشم محمد محمد هاشم سوهاج

>محمد إسماعيل أبو المجد رضوان سوهاج

>محمد حلمى أحمد افندى عبدالرءوف الضبع سوهاج

>عفيفى حافظ صبره على سوهاج

>أحمد محمد نشأت منصور يوسف سوهاج

>أحمد محمد طلعت أحمد يسن سوهاج

>جمال حسن محمد النجار قنا

>سيف الله محمد نصر الدين محمد الصافى قنا

>عادل أبو القاسم حمادى فراج قنا

>حسين محمد حسن محمد الوكيل قنا

>مصطفى النحاس محمود محمد يوسف أحمد عبيد قنا

>حمام مصطفى أحمد إبراهيم قنا

>سيف النصر محمد إبراهيم فرج قنا

>عبد الراضى عربى محمد محمد حسن قنا

>خالد محمد عبد الفتاح أبو بكر خلف الله قنا

>عبد النبى محمد عبد النبى السمان قنا

>صبرى يوسف داود عبد الله قنا

>بدير عطية إبراهيم محمد عبده كفر الشيخ

>وليد محمد فتح الله محمد زيتون كفر الشيخ

>عبد الصمد محمد بسيونى شرف الدين كفر الشيخ

>وليد عبد المجيد أبو المكارم محمد كفر الشيخ

>سامى عنتر عبد الجليل محمد صقر كفر الشيخ

>صفى الدين محمود عبد الوهاب دراج كفر الشيخ

>على أحمد على أحمد كفر الشيخ

>خليفه عباس خليفة حامد كفر الشيخ

بدوره، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار لــ"اليوم السابع"، إن هذه الأسماء خاصة بمرشحى حزب المصريين الأحرار الذين تقدموا بالفعل فى فتح الترشح خلال المرة الأولى مطلع هذا العام، ولكن تم إجراء بعض التعديلات عليها قبل أن يتقدم بها الحزب فى المرة الثانية لفتح باب الترشح.

وأضاف وجيه أن الشخص الوحيد الذى لديه كشف بأسماء مرشحى الحزب بالتعديلات هو الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس الحزب، ولكن لا يفصح عن هذه الأسماء.

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