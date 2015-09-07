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التعليم العالى:77 ألف طالب بالدور الثانى للثانوية سجلوا رغباتهم حتى الآن

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التعليم العالى:77 ألف طالب بالدور الثانى للثانوية سجلوا رغباتهم حتى الآن التعليم العالى:77 ألف طالب بالدور الثانى للثانوية سجلوا رغباتهم حتى الآن
قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن عدد طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق "الناجحين بالدور الثانى من الثانوية العامة"، الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ 77 ألف طالب وطالبة حتى الآن.

وأضاف "عطا" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموقع الإلكترونى فتح تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة وبدأت معامل الجامعات تستقبلهم منذ صباح السبت، حيث شهدت معامل الحاسب الآلى إقبالا ضعيفا من قبل الطلاب البالغ عددهم 82 ألف طالب وطالبة لتسجيل الرغبات بالمجان.

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