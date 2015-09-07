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اختتام المشاورات السياسية بين مصر وروسيا فى موسكو

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اختتام المشاورات السياسية بين مصر وروسيا فى موسكو اختتام المشاورات السياسية بين مصر وروسيا فى موسكو
اختتمت فى موسكو جولة المشاورات السياسية بين وروسيا التى عقدت على مدار يومين، وصرح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية، ورئيس الوفد المصرى فى المشاورات، أن المشاورات السياسية مع الجانب الروسى تناولت العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بنزع السلاح ومنع الانتشار، وترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن للفترة 2016-2017، وتوسيع مجلس الأمن، والقضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن سعى مصر للانضمام إلى منظمة شنغهاى للتعاون الاقتصادى.

وأوضح بدر، وفقا لبيان من وزارة الخارجية اليوم، أن الجانب الروسى أبدى ترحيباً بالغاً بمستوى التنسيق الرفيع بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة فى الإطار المتعدد الأطراف، ودعمه الكامل لمصر والتطلع إلى مواصلة هذا التنسيق على ضوء قرب شغل مصر لعضوية مجلس الأمن خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما تضطلع به مصر من دور أساسى فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضاف بدر أنه تم توجيه الدعوة للجانب الروسى لاستكمال المشاورات السياسية بين البلدين مطلع العام المقبل 2016، وأن الجانب الروسى رحب بالدعوة فى إطار العلاقات الإستراتيجية التى تربط البلدين، وأنه يجرى حالياً تحديد موعد عقد المشاورات فى القاهرة.

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