وزير التنمية المحلية: تغيير المحافظين غير مرتبط بموعد محدد

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن تغيير المحافظين غير مرتبط بموعد معين، مشيرا إلى أغلب المحافظين الموجودين يبذلون أقصى مجهود مكن، قائلا: مفيش حد مش عايز يشتغل.

وأضاف عادل لبيب، خلال تدشين إقامة منطقة لوجستية، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن بعض المحافظى الذى يبدو مقصرا نمنحه الفرصة، مشيرا إلى أن هناك مشروع النظافة بدأ تطبيقه منذ 10 أيام.

وفى سياق آخر، وردا على سؤال أحد الحضور بالمؤتمر، حول ارتفاع أسعار اللحوم، قال ممثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللحوم موجودة فى منافذ التوزيع وتبدأ من 40 جنيها.

ومن جانبه قال الدكتور خالد حنفى، إن هناك ما يقرب من 50 مليار جنيه مستهدفة للاستثمار فى المناطق اللوجستية.