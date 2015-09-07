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العليا للانتخابات تحدد 13و14و15سبتمبر لتلقى التقارير الطبية للمرشحين

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العليا للانتخابات تحدد 13و14و15سبتمبر لتلقى التقارير الطبية للمرشحين العليا للانتخابات تحدد 13و14و15سبتمبر لتلقى التقارير الطبية للمرشحين
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قرار تضمن تعليمات إلى لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفة الترشح بمختلف المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان التقارير الطبية السابق صدورها لطالبى الترشح.

ووجهت اللجنة رؤساء لجان الفحص وتلقى طلبات الترشح إلى سرعة الاتصال بطالبى الترشح المتقدمين بطلبات الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة للمترشحين، ويستمر العمل فى قبول التقارير الطبية فقط أيام 13 و14 و15 سبتمبر من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء عدا اليوم الاخير فيكون العمل الثانية ظهرا.


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