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تأجيل محاكمة “أنس الفقي” فى الكسب غير المشروع لـ 13سبتمبر

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تأجيل محاكمة “أنس الفقي” فى الكسب غير المشروع لـ 13سبتمبر تأجيل محاكمة “أنس الفقي” فى الكسب غير المشروع لـ 13سبتمبر

أنس الفقي

قررت محكمة شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، اليوم الإثين، تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 13 سبتمبر .

وكانت محكمة النقض قضت في جلسة 11 يناير الماضي بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصيل على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع.

وكانت النيابة العامة أحالت أنس الفقي، للمحاكمة الجنائية لقيامه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.​

 

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