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قائمة حزب «النور» تثير جدلًا وسخرية مواقع التواصل الاجتماعي

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قائمة حزب «النور» تثير جدلًا وسخرية مواقع التواصل الاجتماعي قائمة حزب «النور» تثير جدلًا وسخرية مواقع التواصل الاجتماعي

صورة لإحدى قوائم حزب النور في الانتخابات البرلمانية القادمة المثيرة للجدل

كتب : محمد سويلم 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لإحدى قوائم حزب النور في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وكان أغلب القائمة من الشباب القبطي وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاءت معظم التعليقات ساخرة من القائمة .

ويظل التساؤل أنه مع انطلاق ماراثون الانتخابات، هل سينفذ الحزب ذاته المرجعية السلفية ” الالتزام بالضوابط الشرعية، وهى عدم الاختلاط بالرجال” ، أم أن دعايته ستتغير نتيجة ترشح سيدات أقباط على قوائم الحزب؟.

يذكر، أن هناك قيادي بحزب النور، قد أعلن أن الأقباط اللاتي ترشحن على قوائم الحزب لهن الحرية فى وضع صور وجوهن أو رموز، موضحة أن لهن الحرية كاملة فى هذا الشأن.

 

 

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