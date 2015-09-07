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تأجيل محاكمة “خلية الصواريخ” لـ17 سبتمبر

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تأجيل محاكمة “خلية الصواريخ” لـ17 سبتمبر تأجيل محاكمة “خلية الصواريخ” لـ17 سبتمبر

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم، تأجيل محاكمة 36 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ “خلية الصواريخ”، لإتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد، إلى جلسة 17 سبتمبر الجارى، لاستكمال مناقشة شهود الإثبات.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهماً ، من بينهم 12 متهماً هارباً ، عددًا من الإتهامات ، على رأسها: إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ،بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل و متفجرا، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص.

 

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