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مصرع أوكرانيتين ومصرى وإصابة 8 فى 4 حوادث متفرقة بطرق البحر الأحمر

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مصرع أوكرانيتين ومصرى وإصابة 8 فى 4 حوادث متفرقة بطرق البحر الأحمر مصرع أوكرانيتين ومصرى وإصابة 8 فى 4 حوادث متفرقة بطرق البحر الأحمر
أعلن الدكتور حسام الدين جميل مدير عام نموذج إسعاف البحر الأحمر عن وقوع 4 متفرقة بطرق البحر الأحمر المختلفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم والذى لقى فيها 3 مصرعهم بينهم أوكرانيتان الجنسية ومصرى وإصابة 8 بينهم أستراليتان وآخر من بيلا روسيا ورومانية الجنسية أيضا 4 مصريين.

الحادث الأول انقلاب سيارة ملاكى رقم 492 س ا ف بالكيلو 60 طريق غارب الزعفرانة والذى أسفرت عن وفاة سائحتين أوكرانيتين وسائق مصرى وإصابة أخرى من بيلا روسيا وتم نقلهم لمستشفى غارب المركزى.

وكانت أسماؤهم حسب مرفق إسعاف البحر الأحمر هم داريا نفوجرام 19 سنة بيلاروسيا مصابة، ووفاة كل من نتاليا 25 سنة أوكرانية، كارينا 23 سنة أوكرانية وياسر خزيم محمد خزيم 31 سنة.

وفى الحادث الثانى انقلبت سيارة ملاكى رقم 178 ع م ف بالكيلو 7 جنوب مرسى علم والذى أسفر عن إصابة سائحين أستراليتيين هما استيف شتونج 55 سنة أسترالى رايس هارس 29 سنة أسترالى وتم نقلهما لمستشفى جراحات اليوم الواحد.

وفى الحادث الثالث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 110 طريق غارب الشيخ فضل والذى أسفر عن إصابة كل من إلينا ايزابيلا 33 سنة رومانيه وبشرى عاطف بشرى 33 سنة وأسامة نبيل نصر 41 سنة وتم نقلهم لمستشفى غارب المركزى.

وفى الحادث الرابع انقلاب دراجة نارية بطرق عرابية بالغردقة والذى أسفر عن إصابة كل من حجازى محمود أحمد 32 سنة أحمد بطلان عباس 35 سنة وتم نقلهما إلى مستشفى الغردقة العام.

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مصر 365

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