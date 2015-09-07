مصرع طالب سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بالمنوفية أثناء لهوه

لقى طالب بقرية كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر سقوطه من أعلى منزل تحت الإنشاء أثناء لهوه تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بمصرع محمود أمين جميل 13 عاما طالب ومقيم بقرية كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه من أعلى منزل تحت الإنشاء أثناء لهوه، تم نقله إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.