تأجيل محاكمة مدير صفحة "بلوتو بيغشش الثانوية العامة" إلى 3 أكتوبر

قررت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد سلام وعضوية كل من المستشارين تامر سليم، ومحمد الزفتاوى تأجيل ثالث جلسات محاكمة طالب بكلية الزراعة إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات فى واقعة اتهامه بإدارة صفحة "بلوتو بيغشش الثانوية العامة" على الفيس بوك لتسرب امتحانات الثانوية العامة.

كانت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى مدير إدارة البحث الجنائى تلقت معلومات من ضباط مباحث الإنترنت، تفيد قيام المتهم عبد الرؤوف أحمد عبد الرؤوف، 19 سنة، طالب بالصف الأول بكلية الزراعة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بإدارة صفحة بلوتو بيغشش الثانوية العامة على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتوزيع إجابات الأسئلة على طلبة الثانوية العامة من خلال تلك الصفحة نظير مقابل مادى يتمثل فى كروت شحن للهواتف المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليه بمحل إقامته، وبمواجهته اعترف بقيامه بإدارة الصفحة المُشار إليها وبث أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، تم عمل المحضر اللازم وبعرضه على نيابة الشؤون المالية والتجارية وقررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات وإحالته إلى المحاكمة العاجلة.

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