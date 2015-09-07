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فرانسوا هولاند :طائرات الاستطلاع الفرنسى ستبدأ طلعاتها الجوية فوق سوريا

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فرانسوا هولاند :طائرات الاستطلاع الفرنسى ستبدأ طلعاتها الجوية فوق سوريا فرانسوا هولاند :طائرات الاستطلاع الفرنسى ستبدأ طلعاتها الجوية فوق سوريا
قال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، إن طائرات الاستطلاع الفرنسى ستبدأ طلعاتها الجوية فوق سوريا، تمهيدا لضربات ضد داعش، لافتاً إلى أن تنظيم داعش يشكل سببا رئيسياً لأزمة تدفق اللاجئين وأنه يجب مواجهة الإرهاب الذى يشكل مصدر أزمة اللاجئين.

وأضاف الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، خلال مؤتمر صحفى له اليوم بقصر الإليزيه، أن باريس مستعدة لعقد مؤتمر دولى يبحث أزمة اللاجئين، موضحا أن مسئولية اللاجئين والمهاجرين تقع على عاتق الجميع ولتجنب تدفق ملايين اللاجئين علينا مساعدة دول الجوار السورى.

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