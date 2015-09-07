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الأمن السعودى يحقق فى هوية مواطن ظهر بتسجيل مصور لداعش بليبيا

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الأمن السعودى يحقق فى هوية مواطن ظهر بتسجيل مصور لداعش بليبيا الأمن السعودى يحقق فى هوية مواطن ظهر بتسجيل مصور لداعش بليبيا
أكد المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية اللواء منصور التركى أن الجهات الأمنية تسعى إلى تحديد هوية مواطن سعودى يتبع تنظيم "داعش"، وذلك عقب ظهوره فى تسجيل مصور يدعو إلى النفير العام بدولة ليبيا.

ونقلت صحيفة "الوطن" اليوم الاثنين عن التركى قوله أن "الجهات الأمنية المختصة تسعى إلى تحديد هوية السعودى المكنى بـ(أبى على الجزراوى) ، الذى ظهر مؤخرا فى تسجيل مصور بثه تنظيم داعش فى ليبيا يدعو فيه من سماهم إخوة التوحيد فى الجزيرة العربية وتونس ومصر والسودان للنفير إلى ليبيا ضد قوات الجيش".

وكان الجزراوى الذى ظهر فى شريط مصور لأول مرة ملثما على أحد الشواطئ الليبية ولا يعرف عنه سوى أنه أحد مقاتلى التنظيم بولاية طرابلس قد جدد تهديده لخليفة حفتر القائد الحالى للجيش فى ليبيا.

وأشارت المعلومات المتوفرة إلى أن "أبو على الجزراوى" كان قد خرج مباشرة إلى ليبيا للالتحاق بصفوف التنظيم هناك برفقة مجموعة أخرى تجمعه بهم صلات قرابة ومعرفة.
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مصر 365

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