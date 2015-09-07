الجارديان: العراق يستخدم الطائرات الـ"إف 16" لأول مرة فى حربه ضد داعش

أعلنت القوات العراقية الحكومية عن شنها غارات جوية ضد مواقع تابعة لمليشيات التنظيم المسلح داعش بالعراق مستخدمة الطائرات المقاتلة إف-16 لأول مرة منذ حصولها عليها من الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما نشر موقع صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال الجنرال "أنور حما أمين" قائد القوات الجوية العراقية فى مؤتمر صحفى عقد بالعاصمة العراقية بغداد أن القوات الجوية شنت 15 ضربة جوية ضد مواقع تابعة للتنظيم المسلح شمال بغداد خلال الأربع أيام الماضية مستخدمة جزء من الـ36 طائرة إف-16 كانت القوات العراقية قد اتفقت مع مسئولى وزارة الدفاع الأمريكية لشرائهم منذ العام الماضى، ولم تتسلم منهم سوى على 3 طائرات بمنتصف شهر يوليو الماضى لشن غارات جوية ضد التنظيم الذى يسيطر على شمال العراق، مضيفا بأن الغارات شنت ضد مواقع بمقاطعتى صلاح الدين وكيركوك بشمال بغداد.

وأكد وزير الدفاع العراقى "خالد العبيدى" أن الغارات الجوية سبب خسائر فادحة للتنظيم المسلح فى أول استخدام للطائرات الـ إف-16 فى المعارك التى تجمع بين القوات العراقية الحكومية وداعش.

وكانت واشنطن قد أخرت الدفعات الأخرى من الطائرات التى وافقت على بيعها للعراق بسبب تدهور الوضع الأمنى هناك من بعد اجتياح داعش لشمال العراق فى يونيو 2014، مكتفية بتدريب مجموعة من الطيارين العراقيين على استخدام الطائرة المتطورة بولاية أريزونا الأمريكية، التى شهد مقتل طيار عراقى بعد تحطم طائرته أثناء التدريب بداية العام الجارى.

وانتقد بعض خبراء الحروب الصفقة العسكرية مشيرون لقلة تأثير الغارات الجوية التى يشنها الحلف الدولى بقيادة أمريكا ضد داعش، مما لا يضع أى تغيير فى موازين المعركة فى حالة استخدام القوات العراقية نفس نهج الضربات الجوية.