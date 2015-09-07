الأربعاء.. انطلاق أعمال الدورة 144 لمجلس الجامعة العربية برئاسة الإمارات

تنطلق أعمال الدورة 144 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورته الجديدة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء القادم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، والتى تبحث على مدى يومين مشاريع القرارات المنتظر رفعها إلى مجلس الجامعة العربية لنفس الدورة على مستوى وزراء الخارجية الأحد المقبل.

وأعلن السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية، تتضمن 27 بندًا على جدول أعمالها، تتصدرها التطورات الأخيرة فى اليمن إثر استشهاد عدد من جنود الإمارات والسعودية والبحرين ضمن قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن.

وأضاف أن هناك العديد من الموضوعات الأساسية الأخرى تتعلق بفلسطين والأزمات التى تشهدها بعض الدول العربية خاصة فى سوريا وليبيا.

وأشار بن حلى فى تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة، إلى أن الإمارات باعتبارها رئيسة الدورة الجديدة تقوم حاليا بالتنسيق مع الأمانة، حيث جرت عدة لقاءات بين الأمين العام وكبار مساعديه مع مندوب سفير الإمارات محمد بن نخيرة الظاهرى وتم الاتفاق على إقامة مكتب للاتصال خاص بدولة الإمارات فى مقر الأمانة العامة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بانعقاد الدورة.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية وسفير دولة الإمارات، بحثا خلال اجتماع تنظيمى أمس "الأحد" مشاريع القرارات المقرر إصدارها خلال الاجتماع الوزارى، خاصةً المشاريع المتعلقة بأزمات سوريا وليبيا واليمن وفلسطين وبقية القضايا الأخرى، وذلك فيما يتعلق بالصياغات الخاصة لتلك الموضوعات، إضافةً إلى كيفية سير المجلس واللجان المنبثقة عنه.

وأضاف السفير أحمد بن حلى أن جدول أعمال تلك الدورة يتضمن أيضًا بعض البنود الجديدة التى تتعلق بتطوير الجامعة العربية واستعادة دور اللجنة الدائمة للإعلام وبند الحفاظ على المياه العربية المقدم من جمهورية العراق، وموضوع خاص بالقدس المقدم من المملكة العربية السعودية يدخل ضمن البند الخاص بفلسطين وتفريعاتها.

وأوضح بن حلى أنه تم الاتفاق على عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب، لمناقشة تطورات الأوضاع فى سوريا والمبادرات المطروحة حاليًا للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ومناقشة تداعيات مأساة اللاجئين السوريين بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "سيفان دى ميستورا".

ولفت إلى أن "دى ميستورا" سوف يقوم خلال تلك الجلسة باستعراض جهوده حول الحل السلمى فى سوريا والاتصالات التى يقوم بها سواء على المستوى السورى "حكومة ومعارضة"، وعلى مستوى الأطراف الأخرى المعنية بمتابعة هذه الأزمة.

وفيما يخص الشأن الليبى كشف بن حلى النقاب عن أن الأمين العام للجامعة العربية كلف الأمين العام المساعد السفير عبد اللطيف عبيد، رئيس مركز الجامعة العربية فى تونس، بعد توجيه الدعوة للأمانة لعامة، لقيادة وفد الجامعة المكلف بالملف الليبى فى اجتماعات الحوار الليبى التى تعقد تحت إشراف الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية إلى التوصل لاتفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدًا أهمية تلك الجولة من الحوار الليبى والتى قد تستغرق إلى قبل نهاية شهر سبتمبر الحالى.

وأشاد فى هذا السياق بالجهود الكبيرة التى يقوم بها "ليون برناردينيو" مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ـ كما وصفه ـ والذى يجتمع مع الفرقاء الليبيين ورؤساء الأحزاب والتيارات وكل ما يتعلق بإيجاد مخرج للأزمة تفضى إلى حكومة وحدة وطنية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع لهيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية على هامش اجتماعات الدورة 144 والتى تضم ترويكا القمة "مصر والكويت والمغرب"، وترويكا مجلس الجامعة "الإمارات والأردن وموريتانيا"، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

وأشار فى هذا الإطار إلى أن مصر "رئاسة القمة الحالية" والأمانة العامة، سيقدمان تقريرًا خاصا بتنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ، كما لم يستبعد "بن حلى" انعقاد اجتماعات للجان أخرى لموضوعات معينة سواء على مستوى المندوبين أو المستوى الوزارى إذا ارتأى ذلك.

وردًا على سؤال حول تطورات الأوضاع فى اليمن فى أعقاب الهجوم الحوثى على أحد معسكرات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، والذى أسفر عن استشهاد عدد من جنود الإمارات والسعودية والبحرين؟ أكد أن "اليمن" بند هام على جدول أعمال تلك الدورة، كاشفًا عن وجود مشروع قرار "أولى" خاص بالتطورات الأخيرة هناك تم توزيعه على الدول الأعضاء لدراسته، مؤكدًا أن تلك التطورات بدون شك ستنعكس على القرار الخاص باليمن بكل جوانبه وتطوراته، خاصةً النواحى الإنسانية التى هى من الموضوعات العاجلة جدًا.

وأشاد نائب الأمين العام فى هذا السياق بمبادرة سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة على إطلاق مبادرته "عونك يا يمن" لتقديم العون الإنسانى لأبناء الشعب اليمنى الشقيق.