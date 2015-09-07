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للسيدات.. تناول الأسبرين قد يسبب ظهور بقع زرقاء على البشرة

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للسيدات.. تناول الأسبرين قد يسبب ظهور بقع زرقاء على البشرة للسيدات.. تناول الأسبرين قد يسبب ظهور بقع زرقاء على البشرة
أرسلت قارئة تقول: أعانى منذ عدة اشهر من ظهور بعض البقع الزرقاء والبنفسجية الكبيرة بمناطق متفرقة من جسدى، وهى تشبه إلى حد كبير الكدمات، ولكنها تظهر بدون سبب واضح، وفى مناطق معينة كالبطن والأرجل، فما سبب ظهور تلك البقع؟

تجيب عن سؤال القارئة الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر قائلة:
>إن البقع الزرقاء والبنفسجية القريبة الشكل من الكدمات، تعد من الأعراض المتكررة والشائعة لدى البعض، وتظهر تلك البقع نتيجة لانفجار بعض الشعيرات الدموية الرفيعة والدقيقة جدا تحت الجلد، وهو ما يؤدى إلى تكون ارتشاح دموى فى الأنسجة أسفل البشرة، والتى تظهر فى صورة أقرب إلى الكدمة.

وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى الى ظهور هذا العرض، أغلبها ينحصر فى أمراض الدم، كنقص الصفائح الدموية، أو نتيجة لتناول بعض العقاقير التى تعمل على زيادة سيولة الدم كالأسبرين.

وتؤكد هديل أن ظهور تلك التجمعات الدموية أمرا لا يستدعى القلق، وغالبا ما تختفى البقع بعد أيام قليلة دون أن تترك أثرا سيئا يذكر.

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مصر 365