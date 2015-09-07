رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان: لجان متخصصة لحل مشاكل المناطق الصناعية

شدد المهندس عادل النجار رئيس مدينة العاشر من رمضان على أهمية العلاقة بين المستثمرين والدولة التى يمثلها رئيس جهاز تنمية المدينة مؤكدا على أن مدينة العاشر من رمضان قلعة صناعية عظيمة وتمثل عنصرا أساسيا فى الاستثمار فى مصر وبمثابة صمام أمان للصناعة المصرية وتحريك الاقتصاد المصرى.

وكشف النجار خلال كلمته فى الاجتماع الأول له مع مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر الذى عقد بمقر الجمعية، عن الصعوبات التى تواجه أحداث طفرة بالمدينة وهى كبر مساحة المدينة وخاصة المنطقة الصناعية، وملف الحرائق فى العاشر، مشيرا إلى تشكيل لجان متخصصة لدراسة المنطقة وأوضاع المصانع والشركات الاستثمارية بها، ورصد المصانع التى يتم تشغيلها وتراخيصها، ومعرفة أسباب الإغلاق للمصانع المغلقة وهل الأسباب مرتبطة بالدورة المستندية العقيمة أو أسباب أخرى ووضع حلول لها.

وأكد النجار على أنه بعد انتهاء عمل اللجنة سيتم إصدار بيان نهائى يتم إرساله إلى التنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية بالنتائج وسيتم وضع خطة عمل التى من شأنها أن تعيد البيئة الصحيحة للاستثمار الأمن والقوى.