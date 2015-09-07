ليلى إسكندر: نسعى لإشراك أهالى منطقة الصحابى بأسوان فى تطوير المنطقة

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، أن سياسة الوزارة تسعى غلى إشراك أهالى منطقة الصحابى بمدينة أسوان فى المراحل المختلفة لتطوير المنطقة، وقد تم التواصل مع سكان المنطقة أكثر من مرة، موضحة أنه كانت رغبة سكان المنطقة البقاء فى نفس المنطقة والمشاركة فى أعمال التطوير وتم تعديل واستكمال خطة المرحلة الثانية من تطوير منطقة الصحابى التى تعتمد على التطوير بنفس الموقع والتعويض المالى أو العينى لملاك الأراضى بالمنطقة طبقا للقانون، وطبقا للمخطط التفصيلى المعتمد من المرحلة الأولى بعد تعديله.

وأوضحت وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات فى بيان لها، أنه سيتم إنشاء عدد 13 عمارة سكنية بمنطقة الصحابى، توفر وحدات ( سكنية – نشاط – إدراية)، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة حوالى 10 أفدنة ضمن المخطط التفصيلى للمنطقة، حيث تم إعداد مشروع تقسيم أراضى لها طبقاً لقانون 119 لسنة 2008 وتعديلاته بالتشاور مع السكان للتعويض العينى أو المالى لملاك الأراضى مع مراعاة جميع رغبات الملاك ومراعاة الحفاظ على العمارات السكنية التى لا تتعارض مع المخطط المقترح الموجود بالمنطقة.

كما قامت الوزيرة بزيارة منطقة سوق شارع الجيش لمتابعة الإجراءات التنفيذية للتطوير، حيث قامت الوزارة بتمويل 5 ملايين جنيه، حيث يقام السوق على مساحة 2400 متر2 لإقامة 56 وحدة تجارية و150 فرشة للباعة الجائلين.

وأضافت إسكندر، أن تصميم هذا السوق الحضارى جاء مراعيا للظروف البيئية والمناخية لمحافظة أسوان ، حيث تم تصميمه على شكل القباب والبناء فيه من مواد البناء المحلية لتتحمل الحرارة والبرودة الشديدتين ، وهذا التصميم بناء على طلب الأهالى والبائعين أنفسهم .

كما قامت وزيرة التطوير الحضرى بزيارة لسوق الخميس للبدء الفورى فى تطويره، حيث تم اعتماد تطويره ماليا فى العام المالى 2015 / 2016.

وأشارت إسكندر، إلي أن أهالى وسكان منطقة الصحابى لديهم كل الاستعداد لتنفيذ المرحلة المتبقية لتطوير منطقتهم وأعربوا عن استعدادهم التام للتعاون مع الوزارة وتنفيذ الخطة بما يحقق لهم العدالة الاجتماعية والأمان .

واتجهت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات والوفد المرافق لها بزيارة لمحافظة أسوان اليوم الاثنين، للاطلاع على المستجدات فى تطوير منطقة الصحابى بمدينة أسوان والالتقاء بأهالى المنطقة، وزيارة موقع سوق شارع الجيش .