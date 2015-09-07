أخبار عاجلة

التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظة الإسكندرية تشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

Google+ Print
محافظة الإسكندرية تشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية محافظة الإسكندرية تشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية
قام قسم شرطة البيئة والمسطحات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية اليوم بتنفيذ قرارات إزالة تعديات على الرقعة الزراعية بنطاق حى ثان العامرية حيث تمت إزالة كل المبانى المكونة من دور أرضى على الرقعة الزراعية.

من جهة أخرى شن حى المنتزه ثان حملة إزالة بمشاركة جلال معوض معاون رئيس الحى، عبد المجيد قاسم رئيس وحدة الإزالة، السعيد محمد مدير غرفة العمليات، مدير رخص المحلات، إدارة أشغال الطريق وبعض المعاونين وذلك بالتنسيق مع د ضيف سليمان معاون رئيس الحى للإزالة، وذلك لإزالة الإشغالات من عدة أماكن بنطاق الحى وهى شارع جمال عبد الناصر، وشارع كوخ العصافرة، وشارع ملك حفنى بحرى، وشارع 45 بحرى، كما تم تغريم المخالفين بغرامات فورية وصلت إلى 4500 جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365