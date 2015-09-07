محافظة الإسكندرية تشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

قام قسم شرطة البيئة والمسطحات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية اليوم بتنفيذ قرارات إزالة تعديات على الرقعة الزراعية بنطاق حى ثان العامرية حيث تمت إزالة كل المبانى المكونة من دور أرضى على الرقعة الزراعية.

من جهة أخرى شن حى المنتزه ثان حملة إزالة بمشاركة جلال معوض معاون رئيس الحى، عبد المجيد قاسم رئيس وحدة الإزالة، السعيد محمد مدير غرفة العمليات، مدير رخص المحلات، إدارة أشغال الطريق وبعض المعاونين وذلك بالتنسيق مع د ضيف سليمان معاون رئيس الحى للإزالة، وذلك لإزالة الإشغالات من عدة أماكن بنطاق الحى وهى شارع جمال عبد الناصر، وشارع كوخ العصافرة، وشارع ملك حفنى بحرى، وشارع 45 بحرى، كما تم تغريم المخالفين بغرامات فورية وصلت إلى 4500 جنيه.