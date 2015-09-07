ضبط مصنع لإنتاج الفرامل غير مطابق للمواصفات القياسية فى الإسكندرية

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مصنع لتصنيع الفرامل غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام منصور س م صاحب مصنع لتصنيع تيل الفرامل بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تصنيع تيل الفرامل غير المطابق للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج ومواد خام مجهولة المصدر فى عمليات التصنيع ويقوم بطرح منتجاته للبيع بالأسواق مما يسبب أضرارا بالغة لمستخدميها.

تم استهداف المصنع وضبط محمد ص ع م 27 سنة المدير المسئول وضبط عدد 390 شيكارة مادة السليكات" مستلزمات إنتاج "بإجمالى وزن 9.750 طن جميعها بدون بيانات تجارية وعدد 400 عبوة من مستلزمات إنتاج "مادة كيماوية بادو" زنة الواحدة 500 جرام بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر مما يستخدم فى التصنيع وعدد "20726" قطعة تيل فرامل أحجام مختلفة منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية معدة للبيع.

كما تم ضبط كل من حمادة س ع 38 سنة سائق أثناء قيادته السيارة رقم س ن ف 5328 مصر "نقل" بدائرة أول المنتزه محملة بعدد 37500 متر من السلك الخاص بالدش أجنبى الصنع مجهول المصدر، وحسن ع م 41 سنة صاحب سوبر ماركت لحيازته 40 كجم من اللحوم المستوردة ومصنعاتها غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية و7 عبوات كسترد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.