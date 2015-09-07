أخبار عاجلة

التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتهاء أعمال تطوير مستشفى المنيا العام وأبوقرقاص وتجديد 23 وحدة طب أسرة

Google+ Print
انتهاء أعمال تطوير مستشفى المنيا العام وأبوقرقاص وتجديد 23 وحدة طب أسرة انتهاء أعمال تطوير مستشفى المنيا العام وأبوقرقاص وتجديد 23 وحدة طب أسرة
أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن أنه تم الانتهاء من تطوير أقسام العناية المركزة والمبتسرين وقسم العمليات بمستشفى المنيا العام، وتطوير 6 أقسام بمستشفى أبوقرقاص المركزى وهى (الكلى الصناعى ـ الطوارئ ـ قسم العمليات ـ قسم المبتسرين ـ استكمال المطبخ ـ الرعاية المركزة)، وذلك على مدار الستة أشهر الماضية ضمن خطة انجازات مديرية الصحة للعام المالى الحالى.

وأضاف فى تصريحات له، أنه تم تجديد مستشفى تكامل الشيخ فضل لتحويلها إلى مستشفى طوارئ ومستشفى تكامل قلوصنا لنقل مستشفى سمالوط المركزى بها، مشيراً إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتطوير لعدد 23 وحدة طب أسرة.

وفى مجال تجهيزات المستشفيات وتزويدها بالأجهزة اللازمة، أكد وكيل الوزارة أنه تم تزويد مستشفى المنيا العام بعدد 17 وحدة رأس سرير عناية مركزة وعدد 2 جهاز كراش كار، وجهاز حقن كهربائى وزيادة عدد الأسرة بالعناية إلى 16 سريرا، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مبلغ 228 ألف جنيه لتجهيز قسم العناية المركزة بالمستشفى، كما تم تزويد مستشفى الفكرية بعدد 3 أجهزة مونتور وزيادة عدد أسرة العناية بها إلى 8 أسرة.

وأوضح، أنه تم افتتاح قسم الحضانات بمستشفى المنيا العام بطاقة 20 حضانة وقسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بنى مزار المركزى وجارى حالياً تجهيز مركزى لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى ملوى العام والعيادة التخصصية للجهاز الهضمى والكبد بالمنيا، كما ستتم إضافة مبنى جديد لقسم الغسيل الكلوى مطابقاً للمواصفات الطبية بمستشفى مغاغة وتزويد مستشفى بنى مزار المركزى بعدد 15 جهاز طبى مابين (ماكينات غسيل كلوى ـ آلات جراحية لقسم العظام ـ جهاز infusion pump (عن طريق الجهود الذاتية للمواطنين.

ولمتابعة مستوى الخدمات بالمستشفيات والوقوف على مدى الالتزام بتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، تم التنسيق مع مديرى المستشفيات لإنشاء غرفة طوارئ مفعلة لخدمة المرضى مع تحديد مسئول طوارئ بكل مستشفى يكون مسئولا عن هذا العمل على مدار 24 ساعة.

كما تم عقد العديد من الدورات التدريبية المشتركة للأطباء والتمريض فى مجال الإنعاش القلبى الرئوى للأطفال حديثى الولادة وآليات التنفس الصناعى وكيفية استخدام السونار فى قسم النساء والولادة، بالإضافة إلى التدريب على أعمال مكافحة العدوى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365