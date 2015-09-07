انتهاء أعمال تطوير مستشفى المنيا العام وأبوقرقاص وتجديد 23 وحدة طب أسرة

أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن أنه تم الانتهاء من تطوير أقسام العناية المركزة والمبتسرين وقسم العمليات بمستشفى المنيا العام، وتطوير 6 أقسام بمستشفى أبوقرقاص المركزى وهى (الكلى الصناعى ـ الطوارئ ـ قسم العمليات ـ قسم المبتسرين ـ استكمال المطبخ ـ الرعاية المركزة)، وذلك على مدار الستة أشهر الماضية ضمن خطة انجازات مديرية الصحة للعام المالى الحالى.

وأضاف فى تصريحات له، أنه تم تجديد مستشفى تكامل الشيخ فضل لتحويلها إلى مستشفى طوارئ ومستشفى تكامل قلوصنا لنقل مستشفى سمالوط المركزى بها، مشيراً إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتطوير لعدد 23 وحدة طب أسرة.

وفى مجال تجهيزات المستشفيات وتزويدها بالأجهزة اللازمة، أكد وكيل الوزارة أنه تم تزويد مستشفى المنيا العام بعدد 17 وحدة رأس سرير عناية مركزة وعدد 2 جهاز كراش كار، وجهاز حقن كهربائى وزيادة عدد الأسرة بالعناية إلى 16 سريرا، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مبلغ 228 ألف جنيه لتجهيز قسم العناية المركزة بالمستشفى، كما تم تزويد مستشفى الفكرية بعدد 3 أجهزة مونتور وزيادة عدد أسرة العناية بها إلى 8 أسرة.

وأوضح، أنه تم افتتاح قسم الحضانات بمستشفى المنيا العام بطاقة 20 حضانة وقسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بنى مزار المركزى وجارى حالياً تجهيز مركزى لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى ملوى العام والعيادة التخصصية للجهاز الهضمى والكبد بالمنيا، كما ستتم إضافة مبنى جديد لقسم الغسيل الكلوى مطابقاً للمواصفات الطبية بمستشفى مغاغة وتزويد مستشفى بنى مزار المركزى بعدد 15 جهاز طبى مابين (ماكينات غسيل كلوى ـ آلات جراحية لقسم العظام ـ جهاز infusion pump (عن طريق الجهود الذاتية للمواطنين.

ولمتابعة مستوى الخدمات بالمستشفيات والوقوف على مدى الالتزام بتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، تم التنسيق مع مديرى المستشفيات لإنشاء غرفة طوارئ مفعلة لخدمة المرضى مع تحديد مسئول طوارئ بكل مستشفى يكون مسئولا عن هذا العمل على مدار 24 ساعة.

كما تم عقد العديد من الدورات التدريبية المشتركة للأطباء والتمريض فى مجال الإنعاش القلبى الرئوى للأطفال حديثى الولادة وآليات التنفس الصناعى وكيفية استخدام السونار فى قسم النساء والولادة، بالإضافة إلى التدريب على أعمال مكافحة العدوى.

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