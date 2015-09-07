وصول شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر إلى جامعة أسيوط

وصلت إلى رحاب جامعة أسيوط اليوم شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر قادمة من جامعة سوهاج، حيث كان فى استقبالها الدكتور أحمد عبد جعيص نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل رئيس الجامعة، ومحمود شاكر أمين عام الجامعة، ونادى حسين أمين الجامعة المساعد، والدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك بمشاركة 250 طالبا من طلاب جامعة أسيوط فى أسبوع شباب الجامعات.

وأكد الدكتور جعيص على أهمية الملتقى الذى من المقرر عقده فى جامعة قناة السويس بمشاركة مئات الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، والذى يأتى إيماناً بأهمية النشاط الطلابى ودوره فى تنمية مواهب الشباب وثقل شخصياتهم إلى جانب تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وتنمية الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

وقام طلاب الجامعة بتسلم الشعلة وسط أجواء احتفالية تخللها عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية وفرقة الجوالة بالجامعة، ومن المقرر أن تتجه الشعلة للمحطة التالية بجامعة المنيا.