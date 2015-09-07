الحكم على صاحب صفحة "شاومينج" لتسريب الامتحانات 12 سبتمبر الجارى

قررت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد سلام، مد أجل الحكم على صاحب صفحة "شاومينج" على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك إلى جلسة 12 سبتمبر الجارى للنطق بالحكم، بعد اتهامه بنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة .

وكانت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت إلى معلومات تفيد وجود صفحة على "فيس بوك"، باسم "شاومينج"، تقوم بنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة والإجابات الخاصة بها، وأساليب كيفية إدخال الهواتف المحمولة للجان، لتسهيل عملية تسريب الامتحانات.

وبتتبع الصفحة، تبين أنها صادرة من جهاز حاسب آلى متصل بخط تليفون منزلى باسم "أشرف.ح.ح"، مقيم بأرض شاكوس، وبتقنين الإجراءات، واستهداف مسكن المتهم تبين عدم تواجده، وتواجد نجله "كريم"، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى، مقيم بالعنوان ذاته، وضبط بحوزته "راوتر"، وجهاز "لاب توب"، يحتوى على صور مطبوعات خاصة بأسئلة امتحانات الثانوية العامة والإجابة الخاصة بها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إخلاء سبيلة بكفالة 5 آلاف جنيه لحين إحالته للمحكمة.