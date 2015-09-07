أخبار عاجلة

التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وصول مدير مكتب وزير الاستثمار السابق وآخرين لمحكمة العباسية لحضور محاكمتهم

Google+ Print
وصول مدير مكتب وزير الاستثمار السابق وآخرين لمحكمة العباسية لحضور محاكمتهم وصول مدير مكتب وزير الاستثمار السابق وآخرين لمحكمة العباسية لحضور محاكمتهم
وصل منذ قليل، مدير مكتب وزير الاستثمار السابق عمر أشرف الهراس ومسئول بحى النزهة، و5 آخرين، من رجال الأعمال، إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية لحضور محاكمتهم لاتهامهم فى التورط بتلقى وتقديم رشاوى مالية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى، ومحمد سليم، وأمانة سر أحمد الهادى، وهشام حافظ.

وتضم قائمة المتهمين كلا من عمر أشرف عبدالغنى الهراس، مدير سابق بالمكتب الفنى لوزير الاستثمار، وعبدالله الطوخي، مدير إعلانات، مساعد رئيس حى النزهة، وحسين حمدى، المدير المالى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "صن سيتى"، ووليد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، ويوسف مجدى حنين، عضو مجلس إدارة شركة "سيتى فرست أتوم للسياحة"، وباسم الأكرمى، مدير شركة الأكرمى فود، ومحمد السيد إسماعيل، مدير شركة صن سيتى.

وكشفت التحقيقات، أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار السابق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مُستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب مُتعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولى محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطانى الجنسية شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365