وصول مدير مكتب وزير الاستثمار السابق وآخرين لمحكمة العباسية لحضور محاكمتهم

وصل منذ قليل، مدير مكتب وزير الاستثمار السابق عمر أشرف الهراس ومسئول بحى النزهة، و5 آخرين، من رجال الأعمال، إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية لحضور محاكمتهم لاتهامهم فى التورط بتلقى وتقديم رشاوى مالية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى، ومحمد سليم، وأمانة سر أحمد الهادى، وهشام حافظ.

وتضم قائمة المتهمين كلا من عمر أشرف عبدالغنى الهراس، مدير سابق بالمكتب الفنى لوزير الاستثمار، وعبدالله الطوخي، مدير إعلانات، مساعد رئيس حى النزهة، وحسين حمدى، المدير المالى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "صن سيتى"، ووليد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، ويوسف مجدى حنين، عضو مجلس إدارة شركة "سيتى فرست أتوم للسياحة"، وباسم الأكرمى، مدير شركة الأكرمى فود، ومحمد السيد إسماعيل، مدير شركة صن سيتى.

وكشفت التحقيقات، أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار السابق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مُستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب مُتعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولى محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطانى الجنسية شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.