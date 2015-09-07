مصطفى رزق يحتفل بطرح ألبومه «باب اللوق» 17سبتمبر المقبل

يحتفل المطرب مصطفى رزق بطرح ألبومه ”باب اللوق” بمركز “درب1718″للفنون بمصر القديمة، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 17سبتمبر المقبل .

مصطفى سبق و طرح فيديو كليب أغنية “مبسوط كتير”، من الألبوم، مع المخرج الدكتور وائل صابر وتصوير حافظ كيلانى ومونتاج أحمد أشرف، والأغنية والألبوم من كلمات الشاعر مصطفى الجارحى وألحان مصطفى رزق وإنتاج وتوزيع موسيقى للفنان أحمد الصاوى.

ويعد الالبوم مزيج خاص من موسيقى الجاز والبلوز، بطابع مصرى، حيث يضم 8 اغاني بخلاف اغنية “باب اللوق”، وهم :” مبسوط كتير” ، “ياللى ماشية”، “صباح الخير”، “الشوارع”، “مجنون بجد”، “قلبى واسع”، ” شفطة بن”، و “إزاى إزاى”، وجميعهم من كلمات مصطفى الجارحى وتوزيع موسيقى أحمد الصاوى ولحن وغناء مصطفى رزق.