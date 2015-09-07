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كاسياس: ما يحدث لفالديس يؤكد أن كرة القدم أحيانا ما تكون جاحدة

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كاسياس: ما يحدث لفالديس يؤكد أن كرة القدم أحيانا ما تكون جاحدة كاسياس: ما يحدث لفالديس يؤكد أن كرة القدم أحيانا ما تكون جاحدة

أبدى إيكر كاسياس حارس مرمى منتخب إسبانيا تأييده التام لزميله السابق في الفريق فيكتور فالديس حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخرج حارس برشلونة السابق تماما من حسابات المدرب لويس فان جال للموسم الجديد بعدما أقُصي من قائمة الشياطين الحمر بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم فالديس لمانشستر يونايتد في صيف 2014 بعدما قرر نادي برشلونة عدم تجديد تعاقده بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الركبة والتي حرمته من المشاركة في كأس العالم الأخيرة.

وقال كاسياس للصحفيين عقب فوز منتخب بلاده 2-0 على سلوفاكيا في تصفيات يورو 2016:"أبدي دعمي الكامل لفالديس مع الكثير من التعاطف. هو يستحق أن تحل المسألة سريعا، من أجل هذا النوع من اللاعبين".

وأضاف "هذا يظهر لك أن كرة القدم أحيانا ما تكون جاحدة".

وأردف "إذا قيل لنا أنه سيظل على هذا الحال لمدة عام ونصف، بالتأكيد لن يتقبل أحد هذا".

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