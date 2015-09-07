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أوزيل: إسكتلاندا لن تقدر على إيقافنا في هذه الحالة

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أوزيل: إسكتلاندا لن تقدر على إيقافنا في هذه الحالة أوزيل: إسكتلاندا لن تقدر على إيقافنا في هذه الحالة

أكد ميسوت أوزيل لاعب منتخب ألمانيا أن فريقه قادر على الفوز على إسكتلاندا الإثنين في ملعب هامدن بارك بمدينة جلاسجو.

ويرى لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي أن إسكتلاندا لن تستطيع الصمود أمام منتخب بلاده إذا ظهر بمستواه الحقيقي.

وتحل ألمانيا متصدرة المجموعة (16 نقطة) ضيفة على إسكتلاندا صاحبة المركز الرابع (11 نقطة) في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2016.

وقال أوزيل للصحفيين:"أعتقد أننا نستحق أن نكون على قمة المجموعة. علينا الآن أن نتقدم خطوة أخرى للأمام يوم الإثنين".

وأضاف "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لأن إسكتلاندا ستقاتل حتى الدقيقة الأخيرة. لكن إذا ما أظهرنا ما بإمكاننا فعله، لن يستطيعوا إيقافنا".

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