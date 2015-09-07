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كامورانيزي: ليس لأن بوجبا هو الأفضل أن يتحمل فوق طاقته.. ولا مشكلة في تعثر يوفنتوس

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كامورانيزي: ليس لأن بوجبا هو الأفضل أن يتحمل فوق طاقته.. ولا مشكلة في تعثر يوفنتوس كامورانيزي: ليس لأن بوجبا هو الأفضل أن يتحمل فوق طاقته.. ولا مشكلة في تعثر يوفنتوس

أكد ماورو كامورانيزي لاعب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق أن تحميل بول بوجبا مسؤولية قيادة البيانكونيري أمر خاطيء.

ويرى كامورنيزي أن بوجبا يتحمل مسؤولية كبيرة الآن في يوفنتوس قد تؤثر بالسلب وليس بالإيجاب على مستواه.

ويعتقد بطل العالم 2006 أن البداية السيئة ليوفنتوس في الدوري بالسقوط في أول مباراتين لا يمثل مشكلة لأن الفريق قادر على التعويض في قادم المباريات.

وقال كامورانيزي لصحيفة (كوريري ديلو سبورت) الإيطالية:"من الغريب رؤية بوجبا يرتدي هذا الرقم (10)، هو يمتلك خصائص أخرى. لا يمكن لشخص ما أن يسألك أن تتحمل مسؤولية الفريق في هذه السن، بوجبا لديه مستقبل مبهر، ولقد أظهر قدرة كبيرة على التحسن".

وأضاف "الآن هو اللاعب الأفضل في الفريق، لكن تحميله فوق طاقته يعتبر أمرا خاطئا. الأمر بمثابة المخاطرة بإحراقه. إذا تلقى الدعم المناسب سيكون حاسما ليوفنتوس".

وأردف "من الغريب أن ترى الفريق دون نقاط في جدول الترتيب، لكن هذا جزء من اللعبة. لقد خاضوا حتى اللحظة 180 دقيقة، لكن هناك 38 مباراة في الموسم. في السنوات الأخيرة يوفنتوس فاز بالدوري حسابيا قبل انتهاءه بـ3 أو 4 جولات، لذا لا أرى مشكلة في ذلك".

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