ساها: نطلق على مارسيال في فرنسا لقب ' هنري الجديد ' لهذا السبب

شدد لويس ساها لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا السابق على ثقته في تألق اللاعب أنتوني مارسيال المنتقل حديثا للنادي الإنجليزي.

وأكد ساها أن مارسيال، الذي انتقل للشياطين الحمر مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، يمتلك إمكانيات مذهلة تجعلهم في فرنسا يطلقون عليه لقب "هنري الجديد".

وانضم صاحب الـ19 عاما لكتيبة المدرب لويس فان جال في اليوم الأخير من سوق الانتقالات مقابل قيمة مالية ضخمة أثارت تساؤلات الكثيرين نظرا لصغر سنه.

وقال ساها لموقع (أومني سبورت):"مارسيال يمتلك السرعة، القوة، صغير السن وسيفاجيء الكثير من المدافعين لأنهم لا يعرفونه".

وأضاف "إنه إضافة كبيرة لمانشستر يونايتد، وهم يحتاجونه لأنهم يفتقرون إلى السرعة أحيانا في الهجوم".

وأردف "في فرنسا نطلق عليه تييري هنري الجديد لأنه يجيد اللعب بكلتا القدمين، لديه مهارة فائقة حين يمتلك الكرة، يستطيع تخطي 3 أو 4 لاعبين بسهولة، لا مشكلة في ذلك".

وأتم "لديه القدرة على الفوز بالألقاب مع يونايتد، لكنني لا أريد أن أضع الكثير من الضغط عليه".