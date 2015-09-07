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ضبط 47 ألف قرص مخدر بالإسكندرية وكمية من لفافات الهيروين والحشيش

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ضبط 47 ألف قرص مخدر بالإسكندرية وكمية من لفافات الهيروين والحشيش ضبط 47 ألف قرص مخدر بالإسكندرية وكمية من لفافات الهيروين والحشيش
تمكن الملازم أول محمد عبدالله إبراهيم – الضابط بإدارة البحث الجنائى – وحدة تأمين الطرق المعين خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم محرم بك من ضبط أحمد س ع 25 سنة حاصل على دبلوم صنايع مقيم أبيار مركز كفر الزيات – محافظة الغربية بحوزته عدد " 47000 " قرص مخدر ومبلغ مالى – هاتف محمول أثناء استقلاله السيارة رقم 158256 ملاكى الغربية.

أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه واستخدامه السيارة فى عملية الترويج .

تحرر المحضر جنايات قسم محرم بك وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه من ضبط كل من محمود ع ا ش 31 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضيه جنايات أول المنتزه "مخدرات" بحوزته عدد "10" لفافات لمخدر الهيروين " تزن حوالى 150 جراما - بقصد الاتجار " مبلغ 340 جنيهاً – هاتف محمول، وإبراهيم ف ع م 32 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته قطعه لمخدر الحشيش " تزن حوالى 200 جرام "عدد 11 قرص مخدر " بقصد الاتجار " سكين - مبلغ 8850 جنيهاً.

كما تم ضبط أحمد س م س 27سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضيه جنايات أول المنتزه " مخدرات " بحوزته عدد "18 " قطعة لمخدر الحشيش " تزن حوالى 160 جراما - بقصد الاتجار " مبلغ 185 جنيهاً – هاتفى محمول.

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مصر 365