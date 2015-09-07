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ضبط 211 طنا من الأسمدة المدعمة تباع فى الأسواق ببلبيس شرقية

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ضبط 211 طنا من الأسمدة المدعمة تباع فى الأسواق ببلبيس شرقية ضبط 211 طنا من الأسمدة المدعمة تباع فى الأسواق ببلبيس شرقية
أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية تكثف من حملاتها لإحكام الرقابة على عمليات الاتجار فى المبيدات والمخصبات والأعلاف، حفاظا على الإنتاج الزراعى من عمليات الغش وبالتنسيق مع شرطة المسطحات والبيئة بالشرقية، تم ضبط 8.5 طن يوريا 4605 0/0 ونترات نشادر 33.5 0/0 (أسمدة مدعمة) و0.6 طن فيرمكس (أسمدة حرة)، بالإضافة إلى 177.5 طن سوبر فوسفات وجود اشتباه فى المحتوى و7.5 طن يوريا 46.5 0/0 ونترات نشادر 33.5 0/0 (أسمدة مدعمة) و12 طن فيرمكس (أسمدة حرة) و5 طن سوبر فوسفات وجود اشتباه فى المحتوى إجمالى 211.1 طن.

شارك فى الحملة المهندس عاطف زناتى والمهندس عرفة هلال من إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة ومن شرطة المسطحات المائية الرائد أحمد إبراهيم والنقيب فرج أباظة.

وأشار عفيفى إلى أنه تم ضبط هذه الكميات بناحية السعيدية مركز بلبيس، وتبين من الفحص قيام المخالفين بالاتجار فى الأسمدة المدعمة بدون ترخيص من وزارة الزراعة، بالإضافة لوجود اشتباه فى المحتوى الداخلى لسماد السوبر فوسفات الناعم والمحبب.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن اللجنة أوصت بعد التحفظ على الكميات سالفة الذكر بسحب عينات من الكميات المخالفة للتحليل بمعامل وزارة الزراعة لبيان المحتوى ومدى صلاحيتها من عدمه والتحفظ على الكميات لعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتحرر محضرين ( رقم 40987، 40988) جنح بلبيس.
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