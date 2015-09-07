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وصول 1358 طن كيماويات لميناء الأدبية فى السويس

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وصول 1358 طن كيماويات لميناء الأدبية فى السويس وصول 1358 طن كيماويات لميناء الأدبية فى السويس
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة أورينتال بروتيا وعلى متنها 1358 طن كيماويات قادمة من هولندا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 221 راكبا و20 شاحنة، والسفينة الحرية وعلى متنها 30 شاحنة و10 ركاب، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 66 راكبا و85 شاحنة، كما يغادر الميناء العبارة أمانة وعلى متنها 1112 راكبا و27 شاحنة و20 سيارة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 10 ركاب و58 شاحنة .

ويغادر ميناء نويبع اليوم أول فوج لحجاج الحج البرى عبر الميناء، حيث يستعد لمغادرة 43 باص حج على متن العبارة آيلة و قد تم رفع درجة الاستعداد بالميناء للعمل على تسهيل كافة الإجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء كما يستقبل الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 247 راكبا و 4 سيارات .

ويستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 736 راكبا و83 سيارة، كما شهد ميناء الغردقة بالأمس مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 850 راكبا و78 سيارة .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و استقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 89 سائحا إلى ومن الكنيسة لممارسة الغوص و الرياضات المائية .

كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة و استقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 50 سائحا إلى و من الكنيسة، ومغادرة اليخت مسترال وعلى متنه 19 سائحا واليخت ويرل ويند وعلى متنه 23 سائحا .

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مصر 365