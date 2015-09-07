أخبار عاجلة

التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فتحي مبروك لـ في الجول: اعتذر لمنتخب مصر.. وهذه أسباب تصريحاتي

Google+ Print
فتحي مبروك لـ في الجول: اعتذر لمنتخب مصر.. وهذه أسباب تصريحاتي فتحي مبروك لـ في الجول: اعتذر لمنتخب مصر.. وهذه أسباب تصريحاتي

قدم فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي اعتذاره إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر، بعدما اتهمه بالتقليل من الفوز الكبير على تشاد 5-1.

وانتصر منتخب مصر على مضيفه التشادي 5-1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد.

ونسبت بعض التقارير الصحفية تصريحات على لسان مبروك يقول فيها أن منتخب تشاد لا يختلف عن مراكز الشباب. كما تحدث مدرب الأهلي عن أن الأفضل للاعبه رمضان صبحي كان المشاركة في مركز صانع الألعاب، وليس كجناح كما لعب أمس. ( اقرأ تصريحات مبروك )

وهو ما أغضب الجهاز الفني لمنتخب مصر واعتبره تقليلا من قيمة المنافس والانتصار الكبير. وتدخلا أيضا في عمله. ( اقرأ تصريحات الجهاز الفني للمنتخب )

وقال مبروك لـFilGoal.com اليوم الاثنين: "أولا، أود أن اعتذر لمنتخب مصر وجهازه الفني. ولكن تصريحاتي تم تفسيرها بشكل خاطئ".

وأوضح "لم أكن أقصد التقليل من فوز منتخب ، فالفريق أجاد وحصد 3 نقاط هامة في مشوار التأهل لكأس الأمم الإفريقية. وهذا هو المهم".

وأكمل "كما أنني لا أقصد أن أتدخل في عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر، والدليل أنني رفضت الإجابة عن أسئلة تتعلق بعدم مشاركة شريف إكرامي وبعض لاعبي الأهلي. وكان ردي حازما بأن كوبر له مطلق الحرية في اختيار التشكيل الأنسب".

تصريح الأزمة

وكشف مبروك عن الأسباب التي دفعته لوصف منتخب تشاد بالضعيف.

واستدرك مضيفا "ردي بهذه الطريقة كان على سؤال يتعلق بحكمي على مستوى مشاركة أحمد حجازي ورامي ربيعة معا في خط الدفاع".

وواصل متما "أوضحت أنني لا أستطيع أن أحكم على أداء اللاعبين في مباراة كانت في اتجاه واحد هو مرمى تشاد، ولا يمكن أن أبني تصوري لدفاع الأهلي من الأداء في مباراة فاز فيها 5-1".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست