فتحي مبروك لـ في الجول: اعتذر لمنتخب مصر.. وهذه أسباب تصريحاتي

قدم فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي اعتذاره إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر، بعدما اتهمه بالتقليل من الفوز الكبير على تشاد 5-1.

وانتصر منتخب مصر على مضيفه التشادي 5-1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد.

ونسبت بعض التقارير الصحفية تصريحات على لسان مبروك يقول فيها أن منتخب تشاد لا يختلف عن مراكز الشباب. كما تحدث مدرب الأهلي عن أن الأفضل للاعبه رمضان صبحي كان المشاركة في مركز صانع الألعاب، وليس كجناح كما لعب أمس. ( اقرأ تصريحات مبروك )

وهو ما أغضب الجهاز الفني لمنتخب مصر واعتبره تقليلا من قيمة المنافس والانتصار الكبير. وتدخلا أيضا في عمله. ( اقرأ تصريحات الجهاز الفني للمنتخب )

وقال مبروك لـFilGoal.com اليوم الاثنين: "أولا، أود أن اعتذر لمنتخب مصر وجهازه الفني. ولكن تصريحاتي تم تفسيرها بشكل خاطئ".

وأوضح "لم أكن أقصد التقليل من فوز منتخب مصر، فالفريق أجاد وحصد 3 نقاط هامة في مشوار التأهل لكأس الأمم الإفريقية. وهذا هو المهم".

وأكمل "كما أنني لا أقصد أن أتدخل في عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر، والدليل أنني رفضت الإجابة عن أسئلة تتعلق بعدم مشاركة شريف إكرامي وبعض لاعبي الأهلي. وكان ردي حازما بأن كوبر له مطلق الحرية في اختيار التشكيل الأنسب".

تصريح الأزمة

وكشف مبروك عن الأسباب التي دفعته لوصف منتخب تشاد بالضعيف.

واستدرك مضيفا "ردي بهذه الطريقة كان على سؤال يتعلق بحكمي على مستوى مشاركة أحمد حجازي ورامي ربيعة معا في خط الدفاع".

وواصل متما "أوضحت أنني لا أستطيع أن أحكم على أداء اللاعبين في مباراة كانت في اتجاه واحد هو مرمى تشاد، ولا يمكن أن أبني تصوري لدفاع الأهلي من الأداء في مباراة فاز فيها المنتخب 5-1".