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خواتم الماس بتصاميم تخطف الأنظار!

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خواتم الماس بتصاميم تخطف الأنظار! خواتم الماس بتصاميم تخطف الأنظار!

الإثنين 07-09-2015 13:58

على كلّ سيدة أن تقتني خاتماً ماسياً واحداً على الأقلّ، يكون بمثابة كنز لها، تورثه لبناتها، ثمّ حفيداتها. وعلى هذا الخاتم أن يكون ذا تصميم مميّز ومُبتكر، وفيه الكثير من الحرفة العالية. ولهذا، قمنا اليوم بجمع أجمل تصاميم الخواتم الماسية لتختاري منها ما يُعجبك!
وقد لاحظنا أنّ التصاميم الكبيرة والمؤثرة هي الأكثر رواجاً، إذ احتوت على تفاصيل إبداعية كثيرة، وكشفت عن حرفة عالية المستوى في التنفيذ. وقد رُصّعت هذه الخواتم بأفخم أنواع الأحجار الكريمة وبألوان متنوعة ومُبهرة، منها: الألماس، والعقيق، واللؤلؤ، والياقوت، والزمرد، وغيرها.
بعض أشكال هذه الخواتم استوحي من الطبيعة، وبعضها الآخر من أشكال هندسيّة أو من الرسومات الزخرفية. وقد رأينا أجملها لدى كلّ من "كارتيه" Cartier، في مجموعة "رويال" Royal، ولدى "شوميه" Chaumet، في مجموعة Hortensia، كما لدى "بياجيه" Piaget، في مجموعة "ميديتيرينيان غاردن" Mediterranean Garden، وكذلك لدى "تيفاني أند كو" Tiffany&Co، في مجموعة "بلو بوك" Blue Book، ولدى "لويس فويتون" Louis Vuitton، ولدى "دي غريزوغونو" de GRISOGONO، وVan Cleef&Arpels.
بدت هذه الخواتم كتحف فنية ثمينة، فشاهدي أجمل تصاميمها هنا، واختاري منها الخاتم الذي أعجبك، والذي ترغبين في اقتنائه.

 

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