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ملابس شذى حسون تلهمك لإطلالاتك النهارية والمسائية

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ملابس شذى حسون تلهمك لإطلالاتك النهارية والمسائية ملابس شذى حسون تلهمك لإطلالاتك النهارية والمسائية

الإثنين 07-09-2015 19:59

أصبح هناك عدد كبير من النجمات العربيّات المهتمّات بالموضة والأناقة، وهذا ما نلاحظه بشكل مستمرّ على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهنّ، من انستقرام وفيسبوك وتويتر... ومن ضمنهنّ النجمة العراقية شذى حسون، التي تختار أحدث صيحات الموضة من أهمّ دور الأزياء العالميّة. وإن كنت تحبّين أسلوبها، بإمكانك أن تستوحي منها أناقتك من الصباح حتى المساء.
رسمت شذى لنفسها خطّاً خاصّاً بالموضة، حيث أنّ أسلوبها الشخصي يجمع بين العصريّة والكلاسيكيّة، كما بين العمليّة والفخامة. فنراها في المشاوير الصباحيّة بملابس كاجوال، تنسّق فيها سروال جينز ضيّقاً مع توب قطنيّة وحذاء رياضي من دون كعب. وللزيارات المسائيّة، تختار شذى الفساتين الأنثويّة التي يصل طولها لحدّ الركبة، مع أحذية بكعب عالٍ. أما للمساء وعلى السجادة الحمراء، فتختار أفخم تصاميم الفساتين أو الملابس الشرقيّة، كالقفاطين والجلابيّات.
وخياراتها غالباً ما تكون من "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، أو من "شانيل" Chanel، أو "ايلي صعب" Elie Saab وغيرها من دور الأزياء العالميّة.
كما أنّها تعشق الأكسسوارت، وبخاصّة حقائب اليد الجلديّة الفاخرة، والنظارات الشمسيّة ذات التصاميم الكبيرة والمبتكرة.
ما رأيك بأناقة شذى حسون وخياراتها في الموضة؟ إن أعجبتك، استوحي منها بعد أن تشاهدي الإطلالات التي جمعناها لك اليوم.

 

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