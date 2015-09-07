الاحتلال الإسرائيلى يواصل منع دخول عشرات النساء الفلسطينيات للأقصى

واصلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة اليوم الإثنين، منع عشرات النساء والفتيات الفلسطينيات المرابطات من دخول المسجد الأقصى المبارك، فى الوقت الذى وفرت فيه الحراسة والحماية لاقتحامات جديدة لعصابات المستوطنين اليهود.

وذكر شهود عيان أن النساء نظمن اعتصاما بالقرب من باب السلسلة (أحد أبواب الأقصى)، ورددن هتافات تكبير احتجاجية، فى حين منعت شرطة الاحتلال النساء من الجلوس قرب أبواب الأقصى.

ونفذ المستوطنون اليهود جولات استفزازية فى المسجد الأقصى، خلال اقتحامه من باب المغاربة بحراسات شرطية معززة ومشددة.

يذكر أن الاحتلال شرع منذ نحو أسبوعين بمنع مجموعة من النساء قدر عددهن بـ40 من كافة الأجيال، من دخول الأقصى فى الفترة الصباحية وحتى ساعات الظهيرة، ووزع الأسماء فى قائمة على كافة أبوابه، لتمكين عصابات المستوطنين من اقتحامه وتنفيذ جولات مشبوهة فيه بحرية أكبر.

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