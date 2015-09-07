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الداخلية تضبط 116 كيلو بانجو و43 كيلو حشيش

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الداخلية تضبط 116 كيلو بانجو و43 كيلو حشيش الداخلية تضبط 116 كيلو بانجو و43 كيلو حشيش

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات أمن "البحر الأحمر، الغربية، القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج، أسيوط، الجيزة، قنا، أسوان، الأقصر، المنوفية، جنوب سيناء، القليوبية،  الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات" خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى ضبط 116,913 كيلو جرام من مخدر البانجو، 43,222 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 2,767 كيلو جرام من مخدر الهيروين، 3 كيلو جرام من مخدر الكاوكايين، 135 جراما من مخدر الأفيون، 55291 قرصا مخدرا، 2 قطعة سلاح نارى.

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