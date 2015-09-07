ضبط 26 قطعة حشيش و350 قرصا مخدرا بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها بالسوق، وتحرر عنها المحاضر اللازمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد القبض على كل من، عامر . ف . م 25 سنة عامل، وبحوزته 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 500 جرام، ورجب . م . ر 20 سنة عامل ، وبحوزته 11 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 50 جراما، وعبد الرحمن . ر . ع 33 سنة عاطل، وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 80 جراما، ومحمد . ف . ع 25 سنة عامل وبحوزته 350 قرصا لعقار التامول المخدر، وطلال . ع . ى 23 سنة عاطل، وبحوزته 20 قرصا لعقار التامول المخدر، وأحمد . ر . أ 33 سنة عامل، وبحوزته قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 35 جراما، وكريمة . ر . ح 27 سنة ربة منزل من المنيا، وبحوزتها قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 250 جراما، بقصد الاتجار.
تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد القبض على كل من، عامر . ف . م 25 سنة عامل، وبحوزته 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 500 جرام، ورجب . م . ر 20 سنة عامل ، وبحوزته 11 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 50 جراما، وعبد الرحمن . ر . ع 33 سنة عاطل، وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 80 جراما، ومحمد . ف . ع 25 سنة عامل وبحوزته 350 قرصا لعقار التامول المخدر، وطلال . ع . ى 23 سنة عاطل، وبحوزته 20 قرصا لعقار التامول المخدر، وأحمد . ر . أ 33 سنة عامل، وبحوزته قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 35 جراما، وكريمة . ر . ح 27 سنة ربة منزل من المنيا، وبحوزتها قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 250 جراما، بقصد الاتجار.
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