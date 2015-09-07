ضبط 26 قطعة حشيش و350 قرصا مخدرا بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها بالسوق، وتحرر عنها المحاضر اللازمة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد القبض على كل من، عامر . ف . م 25 سنة عامل، وبحوزته 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 500 جرام، ورجب . م . ر 20 سنة عامل ، وبحوزته 11 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 50 جراما، وعبد الرحمن . ر . ع 33 سنة عاطل، وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 80 جراما، ومحمد . ف . ع 25 سنة عامل وبحوزته 350 قرصا لعقار التامول المخدر، وطلال . ع . ى 23 سنة عاطل، وبحوزته 20 قرصا لعقار التامول المخدر، وأحمد . ر . أ 33 سنة عامل، وبحوزته قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 35 جراما، وكريمة . ر . ح 27 سنة ربة منزل من المنيا، وبحوزتها قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 250 جراما، بقصد الاتجار.

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