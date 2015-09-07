ضبط 9 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و1729 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال حملة مكبرة شنتها اليوم مديرية الأمن، لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة، من ضبط 9 قطع سلاح و13 طلقة نارية عبارة عن 3 بنادق خرطوش و6 فرد محلى الصنع و13 طلقة نارية، تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تمكنت الحملة من ضبط 1729 مخالفة مرورية، وضبط 39 دراجة بخارية بدون لوحات .
كما تمكنت الحملة من ضبط 1729 مخالفة مرورية، وضبط 39 دراجة بخارية بدون لوحات .
>و تنفيذ 705 أحكام قضائية منها 449 حبس جزئى و110 حبس مستأنف و121 غرامات جزئية ، و5 غرامات مستأنفة، و10 مخالفات .
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