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تأجيل دعوى حظر قبول أوراق ترشح المنتمين للإخوان فى البرلمان للغد

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تأجيل دعوى حظر قبول أوراق ترشح المنتمين للإخوان فى البرلمان للغد تأجيل دعوى حظر قبول أوراق ترشح المنتمين للإخوان فى البرلمان للغد
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور أيمن الغندور الخبير فى تمويل الإرهاب، والتى يطالب خلالها بإصدار قرار بمنع وحظر قبول أوراق ترشح وشطب أى مرشح يقوم برفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار فى وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه دعايته الانتخابية بصفته شعارا لجماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة غد الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر للاطلاع والرد.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 75499 لسنة 69 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن ترشح الإخوان فى انتخابات مجلس النواب ودخولهم البرلمان يمثل خطرا وتهديدا للأمن القومى، لأنه يثير غضب وتذمر الشعب المصرى الذى قام بثورة 30 يونيو وضحى فيها بالعديد من الشهداء والمصابين لإسقاط نظامهم الفاشى وإزاحته من المشهد السياسى.

واستندت الدعوى إلى أن الدستور فى مادته 237 تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، ومن ثم فإن السماح بترشح من يقوم برفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار فى وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه دعايته الانتخابية بصفته شعارا لجماعة الإخوان الإرهابية بما يخالف نص المادة 237 من الدستور.

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مصر 365