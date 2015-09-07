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ساها: نطلق على مارسيال في فرنسا لقب ' هنري الجديد ' لهذا السبب

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ساها: نطلق على مارسيال في فرنسا لقب ' هنري الجديد ' لهذا السبب ساها: نطلق على مارسيال في فرنسا لقب ' هنري الجديد ' لهذا السبب

عن الأداء الرائع والخمس أهداف والفوز خارج الديار تحدث هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عقب الانتصار أمام تشاد.

مصر ضربت تشاد على أرض الأخير 5-1 في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لتحلق في صدارة المجموعة السابعة. (طالع التفاصيل)

خماسية جعلت مصر تحلق في الصدارة بفضل ثلاثية باسم مرسي وهدف محمود عبد المنعم كهربا وهدف محمد صلاح.

وتحدث كوبر عقب المباراة قائلا: "فخور للغاية بتدريب هذه المجموعة من اللاعبين، الذين يتميزون بالروح القتالية العالية، قدموا مباراة جيدة للغاية في ظل أرضية صلبة ودرجة حرارة ورطوبة عالية، وهذا ما أكد لي أن لاعبي مجموعة من المقاتلين".

وأضاف "بالتأكيد النتيجة طيبة للغاية، ولكن الفوز مجرد خطوة نحو التأهل للأمم الأفريقية، سنضع كل الأمور في نصابها، كان هناك بعض الأخطاء التي سندرسها ونحللها لتلافيها في الفترة المقبلة، والأهم الآن هو الاستعداد للجولة المقبلة".

وعن سير المباراة قال كوبر "الهدف المبكر ساعدنا كثيرا، ولكن اللاعبون لم يرتكنوا ونفذوا التعليمات، ونجحوا في زيادة حصيلة الأهداف. إصابة ابراهيم صلاح أربكت الحسابات قليلا لأنني كنت أنوي الدفع بتغيير أخر، ولكن في المجمل الأداء جيد من الجميع".

وعن تشاد قال كوبر: "لا أنظر لاسم المنافس أو أدائه، منتخب تشاد له كل الإحترام، مثله مثل باقي منتخبات المجموعة بما فيها نيجيريا، لذا سنسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة نلعبها".

كما شكر كوبر جميع أفراد جهازه قائلا '' أعمل مع مجموعة محترفة وملتزمة اخترتها بنفسي وأسعد بدورهم وحرصهم على كل كبيرة وصغيرة. الكل يعمل من أجل هدف واحد وهو الفوز ورفع اسم المنتخب المصري عاليا كما يستحق''.

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