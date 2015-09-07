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ناشطون سوريون: داعش يسيطر على حقل جزل النفطى فى ريف حمص

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ناشطون سوريون: داعش يسيطر على حقل جزل النفطى فى ريف حمص ناشطون سوريون: داعش يسيطر على حقل جزل النفطى فى ريف حمص
أعلن ناشطون سوريون اليوم الاثنين، أن تنظيم داعش المتطرف سيطر على حقل جزل النفطى والمنطقة المحيطة فى ريف حمص.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) اليوم، مشيرة إلى أن ذلك جاء عقب اشتباكات عنيفة اندلعت فى محيط حقل جزل النفطى بريف حمص الشرقى؛ مما اسفر عن وقوع خسائر بشرية.

يأتى هذا فى وقت نفذ فيه الطيران الحربى المزيد من الغارات على مناطق الاشتباك، كما دارت اشتباكات بين الطرفين فى محيط حقل شاعر بريف حمص الشرقى، وأطراف مدينة القريتين بريف حمص الجنوبى الشرق.
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