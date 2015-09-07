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الرئيس الفلسطينى يعلن الحداد 3 أيام على روح الشهيدة ريهام دوابشة

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الرئيس الفلسطينى يعلن الحداد 3 أيام على روح الشهيدة ريهام دوابشة الرئيس الفلسطينى يعلن الحداد 3 أيام على روح الشهيدة ريهام دوابشة
قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن الرئيس محمود عباس أعلن اليوم الإثنين الحداد الرسمى لمدة ثلاثة أيام، على روح الشهيدة ريهام دوابشة، التى توفيت فجر اليوم، متأثرة بالحروق التى كانت أصيبت بها جراء قيام مستوطنين بإلقاء زجاجات حارقة سريعة الاشتعال داخل منزل عائلتها فى قرية دوما جنوب نابلس.

كانت الشهيدة دوابشة ترقد مع طفلها الثانى أحمد فى مستشفى بتل أبيب فى العناية المكثفة للعلاج من إصابتهما بحروق بين 60-90%.

يذكر أن مستوطنين متطرفين قد أضرموا النار يوم الجمعة الموافق 31 يوليو الماضى فى منزل عائلة دوابشة بقرية دوما جنوب نابلس، ما أدى إلى استشهاد الرضيع على دوابشة 18 شهرا، فيما أصيب والداه وشقيقه أحمد 4 سنوات بجروح خطيرة، حيث أعلن عن استشهاد الوالد سعد بعد أيام من إصابته، واليوم أعلن عن استشهاد الوالدة ريهام.
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