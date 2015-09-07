«الصحة»: 762 حاج ترددوا على البعثة الطبية.. ولا إصابات بأمراض وبائية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه حتى الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد، لا يوجد أية أمراض وبائية أو حالات مرضية خطيرة بين الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي ترددت على العيادات التابعة للبعثة الطبية بلغت 762 حالة حتي الآن ,منهم 566 حالة بمكة المكرمة، 196 حالة بالمدينة المنورة.

وأشار “عبدالغفار”، إلي أن عدد الحالات التي تم دخولها إلى المستشفيات السعودية هم 11 حالات، ومازال يخضع 6 حالات منهم للعلاج بينما خرجت 5 حالات بعد تحسنها و5 حالات خضعت لجلسات الغسيل الكلوي، مؤكداً أنه لا يوجد أية حالات وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن ، وجاري المتابعة.