بالصور.. محافظ قنا يضع حجر الأساس لمصنع الملابس الجاهزة بمدرسة الطويرات الصناعية

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي واللواء حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والمهندس حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الزراعي والتجاري والفندقي بوضع حجر الأساس لأول مصنع للملابس الجاهزة بمدرسة الطويرات الصناعية كما رافقه لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأشار الهجان إلي أن المصنع يتم إنشائه تحت إشراف المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتكلفة تبدأ من 5 مليون جنيه وتصل إلي 7 مليون جنيه ويقام علي مساحة 1000 م2 موضحا هذا المصنع سوف يوفر 500 فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة وأن المحافظة تسعي إلي إنشاء مصنع أخر للملابس الجاهزة خلال الفترة القادمة وذلك في أطار خطة المحافظة في توفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني .