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“مصر الخير” تنظم قافلة طبية لعلاج 500 من مرضي العيون بالأقصر

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“مصر الخير” تنظم قافلة طبية لعلاج 500 من مرضي العيون بالأقصر “مصر الخير” تنظم قافلة طبية لعلاج 500 من مرضي العيون بالأقصر

مؤسسة الخير

أعلن عثمان الصعيدي، مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظة الأقصر، عن إطلاق قافلة طبية لعلاج مشرضي العيون بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة تحت شعار “حق الإبصار للجميع” للكشف وإجراء عمليات جراجية متنوعة لـ 500 من مرضي العيون.

وأوضح الصعيدي العمليات الجراحية تتنوع ما بين شبكية وقرنية، وعمليات تجميل، وتركيب نظارات وعمليات المياه البيضاء، وذلك آخر شهر سبتمبر الحالي.
> وأشار “الصعيدي” غلي أن الأولوية للحالات الأكثر احتياجا، والتي لا تخضع للتأمين الصحي على أن يتقدم المريض بتقرير طبي من مستشفى الرمد العام بالأقصر.

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