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انتهاء استعدادات المدينة الجامعية بالإسكندرية لبدء العام الدراسى الجديد

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انتهاء استعدادات المدينة الجامعية بالإسكندرية لبدء العام الدراسى الجديد انتهاء استعدادات المدينة الجامعية بالإسكندرية لبدء العام الدراسى الجديد
قالت أمال فهمى، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن المدينة انتهت من كل الاستعدادات ووضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد الذى يبدأ بعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن المدن الجامعية بسموحة ومرغم تم الانتهاء من عمل الصيانة الدورية لهم والاستعداد لاستقبال الطلاب بالإضافة إلى ترميم وصيانة مطعم المدينة الجامعية بسموحة "طلاب" والتى جار الانتهاء منها خلال الأيام القادمة.

وأشارت "مدير عام المدن الجامعية بالإسكندرية" أن المدن الجامعية بكل فروعها فى سموحة ومرغم والشاطبى وساباباشا، بالإضافة إلى فروع المدن الجامعية بكليات الطب البيطرى بأدفينا والتربية الرياضية بأبى قير ستكون جاهزة لاستقبال أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة.

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