اليوم.. ليلى إسكندر تضع حجر أساس وحدات سكنية فى منطقة الصحابى بأسوان

وصلت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، إلى محافظة أسوان، صباح اليوم الاثنين، لوضع حجر الأساس لبناء سوق جديد ووحدات سكنية لأهالى منطقة الصحابى بمدينة أسوان.

كما تعقد وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، مؤتمراً شعبياً بحضور اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، وذلك بقاعة المجلس المحلى الشعبى بديوان عام المحافظة.

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